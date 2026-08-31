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Царьград

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Елена Ахмедова выявила рекордный дисбаланс на рынке труда в 2026

Елена Ахмедова выявила рекордный дисбаланс на рынке труда в 2026

В 2026 году индекс региональной рассогласованности труда в России достиг 30%, максимума за 15 лет. Елена Ахмедова отмечает, что безработные сосредоточены не там, где их труд востребован.

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