Елена Ахмедова выявила рекордный дисбаланс на рынке труда в 2026

В 2026 году индекс региональной рассогласованности труда в России достиг 30%, максимума за 15 лет. Елена Ахмедова отмечает, что безработные сосредоточены не там, где их труд востребован.
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