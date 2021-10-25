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Главная цель государственников. Кудрина начали поджимать

Главная цель государственников. Кудрина начали поджимать

В России есть два главных системных либерала. Это Анатолий Чубайс и Алексей Кудрин. В силу всем понятных обстоятельств Чубайс больше не может претендовать на роль публичного лидера сислибов и не способен переманить на свою сторону технократов.

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Евгений Алексеенко
Именно Кудрин, а не Чубайс является главной целью государственников. Чубайс всегда остается в тени. Потому, что так сложилась ситуация. Прозападные действия Чубайса пресекаются гораздо проще, чем Кудрина. Вместе с этим, и один, и другой являются неприкосновенными фигурами, обладающими, если угодно, дипломатическим иммунитетом (от глобалистов). Это означает, что необходимо снижать влияние и возможности Кудрина. Опорой нынешнего главы Счетной палаты является сфера образования. За долгие годы он сумел обзавестись разветвленной сетью "агентуры", контролирующей многие учебные заведения.
Вячеслав Белослюдов
Спасибо, мы все это только что прочитали.
Александр Головинов
Кудрину нужно сидеть на скамейке запасных, а не диктовать Минфину свою повестку.
Владимир Соловьев
Автор а кто по вашему государственники? вот поверьте в современной России я знаю только несколько человек но ни один из них ни в правительстве, ни в Думе не участвует.
Владимир Штейнберг
Этот суцбъект вредитель
Vasily Golov
Ставку подняли и доллар упал.Потеряли экспортеры рублевой выручки.Нагреют руки импортеры и турагентства. На кого работает Набиуллина?Сегодня 1$ =69,85 руб
Aleksandr Prokofjev
Все они на дядю Сэма работают.
Иван
Непотопляемые ставленники...
Vasily Golov
Прекратить экспорт.Дядю Сэма накажем.Без трусов и часов обойдемся.Без смартфона и Айфона проживем.Зря что ль работает электросвязь- проводная или волоконная.Национализируем филиал Рено в Тольятти,Камаз в Татарстане. Ауди, БМВ,Опель,Рено,Нёндей с Ниссаном сами убегут из России.
Регина Толстоброва
На МВФ ра ботает э то т предатель.
nyha
эх!! Сталина-бы ..Всё быстро-бы на свои места встало....
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Как советовал Козьма Прутков - зри в корень.
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Разумному человеку и пояснять ничего не нужно.
Семенков Александр
Этих сук надо просто гнобить и чем сильнее, тем лучше
Владимир СВ
Вот сколько Путин у Власти все **борется ** со своими друзьями Чубайсом и Кудриным. Этакая борьба нанайских мальчиков .. Сколько уж было таких статей??? не счасть а воз и ныне там ... и будет , поверьте ... ибо такие статейки дляч глуповатых . которые еще надеются что Власть сделает поворот в сторону народа ..

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