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Регионы России

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Eizo представила первый профессиональный ColorEdge на OLED-панели

Eizo представила первый профессиональный ColorEdge на OLED-панели

Монитор оборудован панелью с частотой обновления 60 Гц и поддерживает нативный режим работы контента с частотой 24 Гц и 48 Гц, что актуально для профессиональной работы с видео и графикой.

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