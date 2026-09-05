Eizo представила первый профессиональный ColorEdge на OLED-панели

Монитор оборудован панелью с частотой обновления 60 Гц и поддерживает нативный режим работы контента с частотой 24 Гц и 48 Гц, что актуально для профессиональной работы с видео и графикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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