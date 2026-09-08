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Царьград

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"Переговоры не были пустыми": Украинский источник "слил" оперативные данные по основным трекам мирного соглашения

"Переговоры не были пустыми": Украинский источник "слил" оперативные данные по основным трекам мирного соглашения

Переговорный процесс по Украине неожиданно вышел из тупика, но одновременно обнажил новые, ещё более острые противоречия между Киевом и Москвой.

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