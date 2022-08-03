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Власти Китая пригрозили президенту Тайваня Цай Инвэнь «большой катастрофой» из-за визита Пелоси на остров

Власти Китая пригрозили президенту Тайваня Цай Инвэнь «большой катастрофой» из-за визита Пелоси на остров

Спикер Палаты представителей США уже встретилась с главой частичного признанного государства и вице-спикером парламентаОфициальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете Китая Ма Сяогуан заявил, что попытки правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня обеспечить независимость острова от КНР ускорят крах правления президента республики Цай Инвэнь и ввергнут регион в состояние «большой катастрофы».

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