Саперы-водолазы продолжают обезвреживание водоемов ЛНР

Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
Саперы международного противоминного центра продолжают находить и обезвреживать неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после завершения активных боевых действий на территории Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости.
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