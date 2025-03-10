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Царьград

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Дрон ВСУ атаковал скорую в Херсонской области, оборудование уничтожено

Дрон ВСУ атаковал скорую в Херсонской области, оборудование уничтожено

В Великой Лепетихе Херсонской области машина скорой помощи была атакована беспилотниками ВСУ. Сенатор Игорь Кастюкевич сообщил о полном уничтожении авто и оборудования, но без пострадавших.

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