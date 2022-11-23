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Галактионов про 0:1 с «Краснодаром»: «Не имеем права на первых секундах ошибаться в простых ситуациях. «Локомотиву» нужно усиление»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:1). – Во-первых, хочу поздравить с победой футбольный клуб «Краснодар».

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