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Стрелков идëт в президенты?..

Стрелков идëт в президенты?..

Итак, Игорь Иванович Стрелков (он же Игорь Всеволодович Гиркин), находящийся в данный момент под арестом как подозреваемый в экстремизме, заявил о том, что собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации - на выборах, которые должны пройти в следующем году.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
В этот раз тоже в президенты будут ломится недоумки с проститутками.... интересно а будут воскрешатели из мёртвых или какие другие &quot;чародеи&quot; ? либерасты рвутся на высокие посты для того что бы народ доить или большими группами в расход пускать ради личного обогащения. Найдутся безусловно идиоты которые за своих палачей проголосуют... как майданутые (повеселились безумно и печеньку съели, и теперь платят очень дорого и жизнями и благополучием)
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20 час.
вячеслав воробьев
Все сразу набросились на Гиркина (или это подборка редакции)! Но никто не сможет опровергнуть его выводы, там все по делу. Забыл ельцин цетр упомянуть. Конечно президентом он не будет, но следущему президенту все это надо включить в свою программу..
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16 час.
николай лейчинский
Кому понадобилась эта тема с жидом ?
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14 час.

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