Стрелков идëт в президенты?..

Татьяна Бушмелева

В этот раз тоже в президенты будут ломится недоумки с проститутками.... интересно а будут воскрешатели из мёртвых или какие другие "чародеи" ? либерасты рвутся на высокие посты для того что бы народ доить или большими группами в расход пускать ради личного обогащения. Найдутся безусловно идиоты которые за своих палачей проголосуют... как майданутые (повеселились безумно и печеньку съели, и теперь платят очень дорого и жизнями и благополучием)