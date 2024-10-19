НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

155 подписчиков

Комета С3 2023 А3 имеет рекордный по длине хвост за последние 20 лет – астроном

Комета С3 2023 А3 имеет рекордный по длине хвост за последние 20 лет – астроном

Комета С3 2023 А3 имеет рекордный по длине хвост за последние 20 лет – астрономАстроном и научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий, работающий в данный момент на Кавказе, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился последней информацией о комете десятилетия С3 2023 А3 .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх