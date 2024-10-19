Комета С3 2023 А3 имеет рекордный по длине хвост за последние 20 лет – астроном

Комета С3 2023 А3 имеет рекордный по длине хвост за последние 20 лет – астрономАстроном и научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы Астроверты Стас Короткий, работающий в данный момент на Кавказе, в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился последней информацией о комете десятилетия С3 2023 А3 .
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