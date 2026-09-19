Захарова: РФ не видит в качестве собеседников тех, кто исповедует русофобию и неонацизм

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россия не видит в качестве своих партнеров или собеседников тех, кто исповедует русофобию, неонацизм и любое иное проявление человеконенавистничества.
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