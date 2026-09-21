В лесах Ямала за сутки потушили пять пожаров на площади почти 700 гектаров

В ямальских лесах, по данным на утро 21 сентября, действуют 42 природных пожара в трех районах — Пуровском, Красноселькупском и Надымском.
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