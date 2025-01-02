Бывший полковник СБУ предположил, когда начнется процесс завершения конфликта в России.Когда начнется процесс разрешения конфликта на Украине, рассказал экс-полковник СБУ Олег Стариков в интервью каналу Politeka.
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