Купибилет: 20% русских опаздывали на пересадку из-за задержек рейсов

Каждый пятый русский сталкивался с опозданием на пересадочный рейс из-за задержки первого перелета. Исследование компании "Купибилет" показало, что большинство путешественников теперь выбирают более надежные маршруты и увеличивают время на стыковку.
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