Полиция Индии не нашла признаков насильственной смерти актера Белецкого

Актер Максим Белецкий погиб 16 ноября в индийском штате Химачал-Прадеш. Вскрытие показало, что смерть не носила насильственного характера, сообщило российское посольство со ссылкой на первичные данные полиции.
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