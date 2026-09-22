Риелтор Дробот рассказала, что в Краснодаре квартиры стали популярнее частных домов

В Краснодаре квартиры пользуются большим спросом, чем частные дома. Риелтор Ирина Дробот рассказала «Краснодарским известиям» , что при бюджете до 10 миллионов рублей покупатели выбирают между просторными квартирами в новых районах и домами на окраине города.