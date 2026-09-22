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Риелтор Дробот рассказала, что в Краснодаре квартиры стали популярнее частных домов

Риелтор Дробот рассказала, что в Краснодаре квартиры стали популярнее частных домов

В Краснодаре квартиры пользуются большим спросом, чем частные дома. Риелтор Ирина Дробот рассказала «Краснодарским известиям» , что при бюджете до 10 миллионов рублей покупатели выбирают между просторными квартирами в новых районах и домами на окраине города.

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