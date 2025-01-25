«Фундамент» предпринимательства для детей

Семь навыков, которым следует обучать ребенка сейчас, чтобы он социально преуспел в будущем Современные родители часто задаются вопросом, могут ли они каким-то образом заложить в детях основы их будущей успешной предпринимательской деятельности.
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