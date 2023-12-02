Камера БПЛА запечатлела гибель штурмовой группы ВСУ

Армия России будет увеличена до 2 209 130 человек. Опубликовано видео уничтожения штурмовой группы ВСУ в районе Клещеевки В Минобороны РФ показали видео, на котором заснято уничтожение группы штурмовиков ВСУ.
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