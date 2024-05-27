«Отдал похищенное на нужды бойцов?»: Что не так с арестом генерала Попова, которого во второй раз оставили в СИЗО

Бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова во второй раз оставили в СИЗО. Как сообщает ряд информационных ресурсов, 235-й гарнизонный военный суд отклонил ходатайство следствия о смене меры пресечения на домашний арест.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии