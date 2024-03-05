Финансист Бадалов: сберегательный сертификат является альтернативой вкладу

Финансист Лазарь Бадалов в интервью агентству "Прайм" заявил, что безотзывный сберегательный сертификат, который был предложен президентом Владимиром Путиным, может быть весьма интересен как альтернатива банковским вкладам.
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