Россия расширяет буферную зону, армия продвигается в Сумской области и Донбассе: Карта специальной военной операции на Украине на 29 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия Соколова28 мая Министерство обороны Российской Федерации подтвердило новую фазу продвижения российских войск: в результате активных наступательных действий была освобождена Константиновка — населённый пункт в Сумской области Украины.