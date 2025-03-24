Энергетика, Черное море и разведка: тайная игра США и России в Эр-Рияде

США проведут отдельные переговоры с Россией и Украиной в Саудовской Аравии, чтобы согласовать условия частичного прекращения огня, которое может стать решающим шагом на пути к полному окончанию боевых действий.
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