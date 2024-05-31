Новое назначение в МО, которое не все заметили. Белоусов привёл того, кто продолжит сажать генералов

Не знаю, как у вас, мне до сих пор не даёт покоя фигура Тимура Иванова. Нет, ну понятно, когда напоказ шикует какой-нибудь нуворишка или блогерша типа Ивлеевой, но ты то куда? Заместитель Министра обороны! Человек, который всем своим образом жизни и поведением должен быть примером для солдат и просто патриотов Отчизны.