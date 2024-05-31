Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Новое назначение в МО, которое не все заметили. Белоусов привёл того, кто продолжит сажать генералов

Новое назначение в МО, которое не все заметили. Белоусов привёл того, кто продолжит сажать генералов

Не знаю, как у вас, мне до сих пор не даёт покоя фигура Тимура Иванова. Нет, ну понятно, когда напоказ шикует какой-нибудь нуворишка или блогерша типа Ивлеевой, но ты то куда? Заместитель Министра обороны! Человек, который всем своим образом жизни и поведением должен быть примером для солдат и просто патриотов Отчизны.

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Комментарии
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Александр Конкин
Слова, слова, слова.., а когда будет дело? Кто поднял вопрос об украденных зарплатах добровольцев Донбасса? И ещё 1000 вопрос....
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11 час.
dmitriev4141 дмитриев
Не всё сразу, столько наворочено, украдено, ужас берёт.!!! Белоусовым сделаны первые решительные шаги и они дают нам надежду на  подЪём ВС РФ  и ВПК на должный уровень.  Таких бы людей  на каждое направление  государственного хозяйства.
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7 час.
Людмила Фирстова
Пришёл, навонял, наврал и всё? Хотите в бан?
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4 час.

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