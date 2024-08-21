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На Украине заявили об ошибке Зеленского из-за атаки на Курск

На Украине заявили об ошибке Зеленского из-за атаки на Курск

Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область. Об этом находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.

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