На Украине заявили об ошибке Зеленского из-за атаки на Курск

Владимир Зеленский собственноручно загнал себя в ловушку решением об атаке на Курскую область. Об этом находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский написал в своем Telegram-канале.
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