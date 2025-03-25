В полиции Перми жесткий некомплект: молодежь уходит в курьеры и таксисты

Почти тысячи сотрудников не хватает сегодня пермской полиции: штат недоукомплектован на четверть. Об этом рассказал начальник управления МВД по Перми Алексей Салтыков, выступая на пленарном заседании гордумы.
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