Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда заставит элиты США поддержать Трампа

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти может вызвать сдвиг на рынке. Это заставит американские элиты поддержать бывшего лидера США Дональда Трампа на выборах президента, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.