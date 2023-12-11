Advance: сделка Москвы и Эр-Рияда заставит элиты США поддержать Трампа

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти может вызвать сдвиг на рынке. Это заставит американские элиты поддержать бывшего лидера США Дональда Трампа на выборах президента, заявил обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша.
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