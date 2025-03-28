Хотят вернуть золотой запас – налогоплательщики ФРГ требуют от США драгметаллы Евгения КомароваНа фоне усиления напряженности международных отношений налогоплательщики ФРГ требуют вернуть на родину из США золотой запас.
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