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Мората о 3:1 с «Реалом»: «Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико» завтра и гордятся нами. Хочу выиграть трофей с клубом»

Мората о 3:1 с «Реалом»: «Пусть дети пойдут в школу в футболках «Атлетико» завтра и гордятся нами. Хочу выиграть трофей с клубом»

В 6-м туре Ла Лиги «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 3:1. Мората отметился дублем. «Я очень рад за всех, и я сказал это на днях в интервью.

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