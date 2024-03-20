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Закон и Порядок

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Предателей России ждет наказание без срока давности

Предателей России ждет наказание без срока давности

На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Так кто предатели? Это те кто бросили Россию в трудный час и слиняли за границу, а есть предатели кто сбежали и взялись за оружие против России. Обе категории в разряде предателей, а подлежат уничтожению те, кто взялся за оружие! Я так понял Путина.
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