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Trump says S. Korea, U.S. remain 'united' in 'steadfast' alliance in armistice anniv. message

Trump says S. Korea, U.S. remain 'united' in 'steadfast' alliance in armistice anniv. message

U.S. President Donald Trump said South Korea and the United States remain "united" in a steadfast alliance as he released a message marking the 73rd anniversary of the signing of the Korean War armistice.

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