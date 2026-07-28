Trump says S. Korea, U.S. remain 'united' in 'steadfast' alliance in armistice anniv. message

U.S. President Donald Trump said South Korea and the United States remain "united" in a steadfast alliance as he released a message marking the 73rd anniversary of the signing of the Korean War armistice.
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