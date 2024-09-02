От единого билета до биометрии — Петербург развивает электронную систему оплаты проезда

Северная столица активно развивает электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте, предлагая пассажирам удобные варианты: единый билет, оплату картами в метро, систему быстрых платежей и даже биометрию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии