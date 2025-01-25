БлокнотРУ Абхазы рассказали, как сильно любят Россию. Выяснилось, что подавляющее большинство жителей республики положительно относятся к нашей стране.
«Русня поможет»: опрос показал, что более 90% абхазов любят Россию
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Семен Демин
Ну а чо не любить, если лохи русские даром бабло отваливают.
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1 час.
Александр Николаевич
ЯРКИЙ пример из личного. Отдыхали семьей в Адлере. По плану поход с ночевкой в горы, проводник абхаз. Сын-костровой, рано утром разводим костер. Девочка подросток абхазска гонит мимо коз и козлят. Я говорю- какие красивые козлята. Девочка что то буркнула в ответ на своем. Абхазец вскочил и врезал ей затрещину. На мой (?) ответил- она плохо о вас сказала...?!!
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1 час.
Александр Николаевич
ЕЩЕ, в том же походе. По реке с закидными сетями идут явные браконьеры и ловят лосося, похожего на нашу Камчатскую нерку. Сын спрашивает-у вас так можно? Ему отвечают-нет, но вчера у нач. рыбинспекции повесилась жена (ИЗВИНИТЕ) и он нам разрешил два дня рыбачить без лицензии... одну рыбину дали на уху...
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1 час.
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