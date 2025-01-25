«Русня поможет»: опрос показал, что более 90% абхазов любят Россию

Семен Демин Ну а чо не любить, если лохи русские даром бабло отваливают.

Александр Николаевич ЯРКИЙ пример из личного. Отдыхали семьей в Адлере. По плану поход с ночевкой в горы, проводник абхаз. Сын-костровой, рано утром разводим костер. Девочка подросток абхазска гонит мимо коз и козлят. Я говорю- какие красивые козлята. Девочка что то буркнула в ответ на своем. Абхазец вскочил и врезал ей затрещину. На мой (?) ответил- она плохо о вас сказала...?!!