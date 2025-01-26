«Деградация»: в Польше забили тревогу после слов Каллас о Белоруссии

Польский наблюдатель в Белоруссии Толвинский: Европа столкнулась с деградацией Европа в последние годы столкнулась с деградацией и перманентными кризисами, заявил польский наблюдатель на выборах в Белоруссии Кшиштоф Толвинский в беседе с NEWS.
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