«Деградация»: в Польше забили тревогу после слов Каллас о Белоруссии

Польский наблюдатель в Белоруссии Толвинский: Европа столкнулась с деградацией Европа в последние годы столкнулась с деградацией и перманентными кризисами, заявил польский наблюдатель на выборах в Белоруссии Кшиштоф Толвинский в беседе с NEWS.