Нижегородская область участвует в международном фестивале «Зодчество»

Нижегородская область представила стенд на международном фестивале «Зодчество». Экспозиция отсылает к событиям 1896 года, когда в Нижнем Новгороде проходила знаменитая Всероссийская промышленная художественная выставка, сообщил губернатор Глеб Никитин.
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