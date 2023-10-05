Платье + кроссовки = модный образ или безвкусица

С древних времён женская мода в разных странах определялась по-разному, так, в Китае считалось, что деформирование женской ступни говорит обществу о принадлежности к аристократизму, в то время как в Европе перетягивали дамам талию корсетом, а длинный шлейф у платья говорил о принадлежности к определённому сословию.