В Ялте сильные ливни стали причиной подтоплений. Власти ввели режим ЧС муниципального характера. «В результате подмыва грунта и воздействия водных потоков происходит подтопление домов и частичное разрушение фундамента на улице Токмаковых, – сообщили в МЧС.
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