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Для мигрантов нужны новые правила. Сенатор Клишас: "Они хотят жить не с нами. Они хотят жить вместо нас"

Для мигрантов нужны новые правила. Сенатор Клишас: "Они хотят жить не с нами. Они хотят жить вместо нас"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что для мигрантов в России нужны новые правила.

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