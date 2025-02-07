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Царьград

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Merkur: маневр Путина у Курил не прошел бесследно для Японии

Merkur: маневр Путина у Курил не прошел бесследно для Японии

Японию заставил поволноваться маневр бомбардировщиков ВС России вблизи Курильских островов и Сахалина.

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Комментарии
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Eduard
Всё про острова говорят японцы.Польща у Германии отжала прекрасную хемлю и ни разу про неё не вспоминали!
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21 час.
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