Закон, порядок, государство

694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...
  • Геннадий Бережнов
    А выйди на улицу глянь на село , бабки гуляют и девки поют! Редко протопает дед с костылём  главное в сумке. а сумка ...Российских женщин...
  • Andrew Kleymenov
    В ГОСТе технических выражений и обозначений НЕТ слова "дефектовка". Есть термин "ДЕФЕКТАЦИЯ"!Три причины пройт...

На высокогорных полигонах ЮВО в Армении приступили к развертыванию пунктов обогрева

На высокогорных полигонах ЮВО в Армении приступили к развертыванию пунктов обогрева

В целях предотвращения переохлаждения личного состава во время занятий в зимнем учебном периоде на территории полигонов устанавливают пункты обогрева для военнослужащих – модули и кунги.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх