На высокогорных полигонах ЮВО в Армении приступили к развертыванию пунктов обогрева

В целях предотвращения переохлаждения личного состава во время занятий в зимнем учебном периоде на территории полигонов устанавливают пункты обогрева для военнослужащих – модули и кунги.
Популярные статьи
- В Венгрии отреставрировали памятник российского воинского захоронения периода Великой Отечественной войны
- Полицейские задержали двоих предпринимателей, подозреваемых в незаконном вывозе за рубеж почти 50 тысяч кубометров древесины
- В Республике Марий Эл сотрудник полиции спас замерзавшего в реке рыбака
Свежие комментарии