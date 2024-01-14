Бывшего свердловского участкового, заявившего о сокрытии трех трупов, отправили под домашний арест

Юрия Золотко обвиняют в превышении полномочий. Его задержали после новогодних праздников.Бывшему участковому из свердловского поселка Шаля, который рассказал о скрытых трех трупах, избрали меру пресечения.
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