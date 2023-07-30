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В Белом доме пообещали вводить санкции против России «столько, сколько потребуется»

В Белом доме пообещали вводить санкции против России «столько, сколько потребуется»

Кипрское информационное агентство передает слова Эрика Вудхауса, помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса.

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Комментарии
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Астон Мартин
Позицию , что это не приносит результата давно пора отложить , или вечно обороняться или пора уже что то строить свое , вечно обороняться и делать умное лицо при этом это уже не прокатывает ...🥸
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