В Белом доме пообещали вводить санкции против России «столько, сколько потребуется»

Общественная служба новостейПолитикаПодписатьсяВ Белом доме пообещали вводить санкции против России «столько, сколько потребуется»Кипрское информационное агентство передает слова Эрика Вудхауса, помощника госсекретаря США по делам экономики и бизнеса.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАстон МартинПозицию , что это не приносит результата давно пора отложить , или вечно обороняться или пора уже что то строить свое , вечно обороняться и делать умное лицо при этом это уже не прокатывает ...🥸Ответить1 д.
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