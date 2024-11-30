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Террористы в Сирии стремительно наступают. Они захватили Идлиб и Алеппо. Смогут ли войска Асада их остановить?

Террористы в Сирии стремительно наступают. Они захватили Идлиб и Алеппо. Смогут ли войска Асада их остановить?

В Сирии снова началась гражданская война. Боевики из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в России) и их союзники успешно захватывают территории в провинции Идлиб и вошли в город Алеппо впервые с 2016 года.

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