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ВС России сбили беспилотник США под Соледаром

ВС России сбили беспилотник США под Соледаром

Бойцы российского добровольческого корпуса из отряда «Ирбис», входящего в состав группировки «Юг», сбили под Соледаром малый разведывательный беспилотник RQ-20 Puma, который корректировал огонь американских гаубиц М777.

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