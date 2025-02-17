Президенту Аргентины грозит импичмент

БУЭНОС-АЙРЕС (ИА Реалист). В Аргентине зазвучали призывы объявить импичмент президенту страны Хавьеру Милею, после того, как продвигаемая им малоизвестная криптовалюта $LIBRA рухнула в цене, что привело к большим финансовым потерям нескольких тысяч инвесторов.