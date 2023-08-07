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  • Наталья Р
    Отрубить по плечи чешущиеся кулаки. А лучше ... Отправить тварей разминировать минные поля на Усраине.В Туапсинском рай...
  • виталий армянов
    вагнеровцев мочат конкретно.В Туапсинском рай...
  • Олег Херсонский
    Найти выблядков, судить и казнить на месте!В Туапсинском рай...

В Туапсинском районе четверо преступников забили насмерть экс-вагнеровцев: убийцы в розыске

В Туапсинском районе четверо преступников забили насмерть экс-вагнеровцев: убийцы в розыске

На место оперативно прибыли стражи порядка. Они увидели на месте тела двух мужчин без признаков жизни.

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Комментарии
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ОХ
Олег Херсонский
Найти выблядков, судить и казнить на месте!
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7 час.
ва
виталий армянов
вагнеровцев мочат конкретно.
Ответить
7 час.
Наталья Р
Отрубить по плечи чешущиеся кулаки. А лучше ... Отправить тварей разминировать минные поля на Усраине.
Ответить
3 час.

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