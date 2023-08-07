В Туапсинском районе четверо преступников забили насмерть экс-вагнеровцев: убийцы в розыске

ВК ПрессПодписатьсяВ Туапсинском районе четверо преступников забили насмерть экс-вагнеровцев: убийцы в розыскеНа место оперативно прибыли стражи порядка. Они увидели на месте тела двух мужчин без признаков жизни.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииОХОлег ХерсонскийНайти выблядков, судить и казнить на месте!Ответить7 час.вавиталий армяноввагнеровцев мочат конкретно.Ответить7 час.Наталья РОтрубить по плечи чешущиеся кулаки. А лучше ... Отправить тварей разминировать минные поля на Усраине.Ответить3 час.
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