В НИУ ВШЭ создали консорциум, который простимулирует внедрение нейротехнологий во врачебную практику 

Идея создать консорциум возникла из естественного желания внедрять разработки нейрокластера ВШЭ (Центра языка и мозга, Института когнитивных нейронаук, департамента психологии) в клиническую практику партнеров.
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