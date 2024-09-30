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Военным пенсионерам и бюджетникам проиндексировали выплаты с октября

Военным пенсионерам и бюджетникам проиндексировали выплаты с октября

С 1 октября в России увеличились пенсии для некоторых граждан. В первую очередь повышение коснулось военных пенсионеров — выплаты для них были проиндексированы на 5,1 процента в соответствии с федеральным законом.

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