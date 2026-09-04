Неизвестная битва, которой нет равной в истории: как 114 русских воинов выстояли против 12-тысячного вражеского войска

История России насчитывает 1165 лет. За эти годы наша страна участвовала в сотнях битв и сражений и в подавляющем большинстве побеждала.
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