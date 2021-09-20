Уже можно говорить о проигрыше Степана Бонковского на выборах в Госдуму

Коммунист Андрей Алехин все-таки выходит вперед. Представитель «Единой России» Степан Бонковский, вопреки всем прогнозам и результатам предварительного подсчета голосов, проигрывает в выборной гонке коммунисту Андрею Алехину.
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