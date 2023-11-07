Сообщается, что французская компания Arianespace подписала соглашение с властями Франции, Германии и Италии на получение бюджетных средств и дополнительных заказов в обмен на обещание продавать ракеты на 11 % дешевле.
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